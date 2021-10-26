〈智原法說〉Q3獲利年增426% 每股賺1.31元創歷史次高

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (26) 日召開法說會，受惠量產動能強勁、產品組合優化，第三季稅後純益達 3.27 億元，季增 81%，年增 426%，每股稅後純益 1.31 元，創下歷史次高，但若排除業外收益，本業獲利則創下歷史新高。

智原第三季營收 22.18 億元，季增 31.4%，年增 48.5%，毛利率 51.6%，季增 1.9 個百分點，年增 4.6 個百分點，營益率 20.3%，季增 7.2 個百分點，年增 15.2 個百分點，稅後純益 3.27 億元，季增 81%，年增 426%，每股稅後純益 1.31 元。

智原前三季營收 54.41 億元，年增 33.84%，毛利率 50.19%，年增 3.7 個百分點，營益率 14.87%，年增 11.8 個百分點，稅後純益 7.88 億元，年增 222%，每股稅後純益 2.72 元。

智原表示，第三季 ASIC 因產能取得增加、出貨強勁，為三大產品線中表現最亮眼，委託設計 (NRE) 則因認列時程影響，季減 22%，全年創新高目標不變，且第三季來自新案的貢獻穩定增加，帶動量產動能呈現堆疊式成長，加上產品組合優化，為量產帶來結構性改變。