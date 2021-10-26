〈智原法說〉三度上調營收展望估年增4成 明年上半年再逐季揚

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理王國雍表示，受惠開案量陸續進入量產、產能取得增加，將上調全年營收年增幅達 4 成，為第三度上調，且隨著過去耕耘案件陸續發酵，明年上半年營收將逐季成長。

展望第四季，智原看好，隨著量產、NRE 兩大業務成長，營收將季增 7-9%，挑戰 2012 年第三季 24.01 億元的歷史高峰，其中，量產營收估季增 7-9%，NRE 季增超過 15%，IP 則些微減少，預期明年將逐步向上，毛利率則預計維持 50%。

王國雍說明，自 2015 年至今，智原已承接 272 個案件，其中，已進入量產的比重約 34%，已經 Tape Out(設計定案) 但還沒量產的比重則約 37%，尚未 Tape Out 約 18%，遞延案件則有 10%。

王國雍預期，未來還有 150 幾顆會陸續加入量產，其中 75% 為利基型應用，產品具延續性、生命週期也長，目前每季持續以 Desing Win 10-15 個的速度成長，預計全年爭取到的新案件約 40-50 個。

王國雍認為，2021-2022 年成長主要來自供應鏈吃緊、過去開案轉量產等兩大因素，推升營運優於過往，且隨著過去開案量堆疊，有助後續量產業務穩健成長，不過，中長期仍受限於聯電 (2303-TW) 以成熟製程、成熟應用為主，不易有爆發性成長。