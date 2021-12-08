英特格擴大布局台灣 未來三年投資140億元

全球先進材料及製程方案供應商英特格 (ENTG-US) 今 (8) 日宣布，將擴大在台投資，設立的全新並具備最先進技術的廠區，未來三年投資額將增至 5 億美元，約合新台幣 140 億元。

英特格表示，此次擴大投資為公司今年歡慶在台三十週年後，再次展現深耕台灣承諾的重要一環，預期該廠區全面營運後，可創造年營收約 5 億美元。

英特格新廠坐落台灣南科高雄園區，廠房總面積將從原計劃的 2.7 萬平方公尺，增加到 5.4 萬平方公尺，因應擴廠計畫，台灣未來除目前 300 名員工的編制外，也將在明年新增約 100 名具工程背景和製造相關經驗的人才，未來幾年隨著廠區全面營運，將持續擴大員工編制。

總裁暨執行長 Bertrand Loy 表示，英特格對在台營運三十年的成就感到驕傲，也很高興宣布擴大台灣的布局，此次針對製造業務的投資，展現公司深耕台灣市場，以及協助台灣半導體生態系統持續成長的承諾。

Bertrand Loy 進一步指出，英特格對台灣市場的深耕包括盡力降低全新製造基地對在地環境的影響，從建造到耗水量和能源，全新廠區整合公司 2030 年企業社會責任、可持續發展目標，再到所有製造過程中。如根據目前設計，85% 的水將會被回收用於廠區日常營運。

英特格全新廠區將支援公司三大部門，針對微污染控制業務，客戶資格驗證預計在 2022 年底或 2023 年初進行，而首批液體過濾解決方案預計將在 2023 年上半年開始銷售。

此外，英特格為支援全球最大的製造基地高雄廠區，也將擴增新竹的台灣技術研發中心 (TTC)，預計投資約 1100 萬美元 (約新台幣 3.08 億元)，將規模從目前約 730 平方公尺，增加到 1740 平方公尺。

台灣區總經理謝俊安表示，創新和信賴度是英特格為客戶帶來價值的關鍵，因此提升公司在台灣市場的核心能力，確保滿足客戶需求，強化對主要客戶供應的穩定度，並進一步在台灣市場穩定成長。

英特格除了擴大在台灣的製造業務和技術研發中心外，慈善基金會也將提供為期三年、每年 5000 美元的獎學金，給國立台灣大學 STEM 理工科系相關領域共 5 名學生，建立人才養成管道，同時也鼓勵學生實現他們的求學目標。