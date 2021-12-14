美股重點新聞摘要2021年12月14日

今日操盤前瞻

美國 11 月 PPI

IEA 能源報告

高通明年獲利可期 小摩列入焦點股名單

高通周一（13 日）受到摩根大通分析師青睞，將其股票列為「分析師焦點股名單」，原因是拜供應鏈壓力緩解與產品多元化之賜，高通 2022 年獲利看俏。閱讀全文...

OPEC 上調明年 Q1 石油需求預期 估 Omicron 影響不大

石油輸出國家組織 (OPEC) 周一 (13 日) 發布最新月度報告，上調明年 Q1 全球石油需求預期，但維持今、明兩年的需求預期不變，預計 Omicron 病毒不會帶來太大且長遠的影響。閱讀全文...

小摩：5G 版 iPhone SE 可望吸引逾 10 億 Android 用戶 明年貢獻百億美元營收

多方消息傳出，各界引頸期盼的 5G 版 iPhone SE 即將在明年 Q1 發表，摩根大通 (J.P.Morgan)(小摩) 分析師看好 iPhone SE 5G 吸引超過 10 億的 Android 用戶，且明年為蘋果貢獻 100 億美元營收。閱讀全文...

影響力無遠弗屆！馬斯克獲選時代雜誌年度風雲人物

特斯拉執行長馬斯克周一（13 日）獲選為時代雜誌（Time）2021 年風雲人物，認為馬斯克以解決全球棘手問題為己任，同時也顛覆多個行業，其影響力不僅止於地球，更延伸至外太空。閱讀全文...

英特爾計劃投資 70 億美元 強化馬來西亞先進封裝技術製程

外媒周一 (13 日) 報導稱，英特爾 (INTC-US) 計劃投資 300 億令吉 (約 70 億美元)，在馬來西亞打造最新設施，以強化在當地的先進半導體封裝技術製程。閱讀全文...