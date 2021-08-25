〈美股盤後〉GameStop等迷因股飆升 那指首破15000點

輝瑞疫苗獲美國食品藥物管理 (FDA) 完全批准後，華爾街對全球經濟復甦放緩的擔憂有所緩解，週二 (24 日) 能源、非必需消費品類股領漲，中概股勁揚，AMC 和 GameStop 等迷因股飆升，標普、那指終場收紅，改寫歷史新高紀錄。

政經消息方面，美國眾議院議長佩洛西與黨內溫和派議員達成協議後，美國眾議院以 220 票同意對 212 票反對的票數，通過採納拜登支持的 3.5 兆美元預算計劃。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 週二表示，將要求在美國上市的中國公司向投資者披露政治和監管風險。

地緣政治消息方面，七大工業國集團 (G7) 召開視訊領袖會議討論阿富汗議題，會後聯合聲明並未提到延後撤軍或制裁塔利班政權。白宮最新聲明提到，美國目前正準備在 8 月 31 日之前撤出在阿富汗的所有人員。與此同時，塔利班強硬表態，禁止阿富汗人離開。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.12 億例，死亡數突破 444 萬例。美國累計確診超過 3798 萬例，累計死亡數超過 62.9 萬。印度累計確診超過 3247 萬例，巴西累計確診 2058 萬例。

週二 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 30.55 點，或 0.09%，收 35,366.26 點。

那斯達克上漲 77.15 點，或 0.52%，收 15,019.8 點。

標普 500 指數上漲 6.7 點，或 0.15%，收 4,486.23 點。

費城半導體指數上漲 3.4 點，或 0.10%，收 3,345.4 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、非必需消費和金融板塊領漲，必需消費、房地產和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.060%；臉書 (FB-US) 漲 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.87%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.22%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.67%。

道瓊成分股以陶氏化學領漲。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.93%；高盛 (GS-US) 上漲 1.77%；波音 (BA-US) 上漲 0.93%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.65%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.13%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.33%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 0.46%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 1.12%；AMD (AMD-US) 跌 1.03%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.04%；美光 (MU-US) 漲 0.33%；高通 (QCOM-US) 漲 0.22% ；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.75%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.04%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.75%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.07%。

企業新聞

全球貨櫃航運龍頭業者馬士基 (AMKBY-US) 下跌 1.75% 至每股 14.02 美元。該公司週二與韓國現代重工簽署協議，以 14 億美元訂購 8 艘以綠色甲醇爲燃料的大型新船，預計 2024 年投入遠洋航線運行，每年有望減少約 100 萬噸二氧化碳排放。

沒有明顯消息催動之下，迷因股票週二尾盤放量飆升，造成空軍逾 10 億美元的損失。GameStop (GME-US) 暴漲 27.56%、AMC 娛樂 (AMC-US) 暴漲 20.34%。

騰訊庫藏股消息和 ARK 女股神伍德 (Cathie Wood) 回購京東 ADR 的利多消息下，中概股回溫大漲。阿里巴巴 (BABA-US) 收紅 6.59%、百度 (BIDU-US) 大漲 8.63%、京東 (JD-US) 暴漲 14.44%。

中國新冠疫情趨緩，澳門放鬆了對經廣東省入境的遊客的限制。永利度假村 (WYNN-US) 大漲 7.01% 至每股 99.44 美元。

百思買 (BBY-US) 大漲 8.36% 至每股 121.49 美元。該公司週二盤前公布最新財報亮眼，淨銷售額報 118.5 億美元，年增 19.5%，(Non-GAAP) 稀釋後 EPS 報 2.98 美元，年增 74%，同店銷售額也較去年同期增長 20%。

經濟數據

美國 7 月新屋銷售年化總數報 70.8 萬戶，預期 70.0 萬戶，前值 67.6 萬戶

里奇蒙 Fed 8 月製造業指數報 9.0，預期 25.0，前值 27.0

華爾街分析

標普 500 今年創高速度驚人，LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 指出，標普週二創下今年第 50 個新高，過去僅在 1964 年和 1995 年 8 月底才達過此一水平。

Ryan Detrick 補充道，投資者正聚焦於即將召開的傑克森霍爾央行年會，但就目前而言，前一日的疫苗消息仍讓人感覺良好。

紐約人壽投資集團 (New York Life Investments) 經濟學者和投資組合策略師 Lauren Goodwin 表示，只要經濟和企業獲利環境繼續改善，市場可能會承受住對病毒和政策的持續擔憂，也就是說，隨著在整個市場週期中移動，市場風險變得更加平衡。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主