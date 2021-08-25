迷因股意外飆升 做空方虧損近10億美元

據報導，在沒有明顯題材的情況下，包括美國連鎖電影院 AMC Entertainment(AMC-US) 和 GameStop(GME-US) 在內等熱門迷因股在週二飄漲，使得做空方慘賠超過 10 億美元。

標普 500 指數在週二再創歷史收盤新高，但其實三大指數的漲勢溫和，道瓊指數終場僅微升 0.09%，標普 500 指數小升 0.15%，那斯達克指數小漲 0.52%。

儘管如此，數檔迷因股仍然意外飆漲，GameStop 股價週二上漲 27.53%，AMC 股價上漲 20.3%，Clover Health Investments(CLOV-US) 上漲 9.9%，Koss Corp(KOSS-US) 上漲 4.4%，Robinhood Markets(HOOD-US) 上漲 9.0%。

Schwab Center for Financial Research 交易和衍生品董事總經理 Randy Frederick 表示：「當出現了這樣大的波動時，幾乎會讓你以為有部分大型對沖基金或某些機構決定要進行一些交易，但是我似乎沒有看到能刺激週二股價大幅波動的消息。」

分析公司 ORTEX 稱，週二迷因股股價的上漲，給做空的投資者造成了巨大損失。

Ortex 聯合創始人 Peter Hillerberg 表示，過去一個月中，被大量做空股票的波動性較今年初時緩和了不少。但是，今天可以看到這種情況已經結束。Hillerberg 指出，光是 AMC 和 GameStop 的股價上漲，就為做空者帶來了近 10 億美元的虧損。

這些迷因股的空單餘額仍然高漲，S3 Partners 數據顯示，AMC 空單餘額占整體在外流通股票的 28%，而一般股票平均為 5%，而 GameStop 的空單餘額已大幅下降，從今年迷因股熱潮達到巔峰的逾 100% 降至 10%。

不過 FactSet 數據顯示，GameStop 交易量相當大，有逾 1,400 萬股易手，是 30 日平均值的 7 倍。