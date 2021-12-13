裕民推展數位化里程碑 FSM系統獲日海事協會認證

散裝航商裕民 (2636-TW) 今 (13) 日宣布，與愛立信 (Ericsson) 合作研發的「船隊安全管理系統」(Fleet Safety Management，簡稱 FSM)獲日本海事協會 (ClassNK) 頒發產品與解決方案的創新認可證書，為推展數位化的重要里程碑。

裕民總經理王書吉表示，裕民是首家利用 ICT 技術使團隊管理更智能化且更安全的散裝業者，此次取得日本海事協會創新的認證，是裕民推展數位化的重要里程碑，也是在業界成為頂尖安全和環保船舶管理者的重要指標。

王書吉強調，裕民以最高安全標準來管理船隊，未來將憑藉此系統多種不同類型的告警功能，大幅減少因安全事件而造成的額外營運開銷。

日本海事協會執行董事兼技術本部長菅勇人 (Hayato Suga) 也指出，FSM 系統將使裕民船舶管理朝數位化轉型。

裕民 FSM 系統可收集近乎即時的船舶資訊，使管理人員可在船舶營運中心 (OP Centre) 集中掌握各船的航行資訊、主要設備安全狀況和引擎性能數據，並確保各船舶均採用最佳的航線規劃，藉此減少燃料消耗與惡劣天氣的影響。

受惠於今年國際原物料需求暢旺，裕民今年前 11 月合併營收達 127.78 億元，年增 65.76%，已確定全年將可創下 2009 年以來新高營收表現。