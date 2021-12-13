逢需求淡季 明年Q1 DRAM估跌價8-13%

研調機構 TrendForce 表示，明年第一季逢記憶體需求淡季，但在終端應用庫存有所去化下，價格跌幅可望稍微收斂，預估將下跌 8-13%。

TrendForce 指出，第四季長短料情況有所緩解，使筆電出貨數與第三季大致持平，隨著 PC OEMs 端 DRAM 庫存週數有所下降，明年第一季價格跌幅進一步收斂，但需求將走入淡季，DRAM 仍將維持下跌。

TrendForce 認為，後續價格跌幅是否收斂，需觀察庫存壓力能否舒緩，及採購端對後續價格變化上的預期性心理而定。

從各類應用來看，PC OEM 庫存去化有成， PC DRAM 價格跌幅收斂，其中 DDR4 將下跌 5-10%，DDR5 則會下跌 3-8%，但滲透率仍低，對整體價格影響仍不顯著。

Server DRAM 方面，由於買方採購動能減緩，價格跌幅約 8-13%，應為明年跌幅最重的一季；Moblie DRAM 受到品牌廠調降生產目標，加上庫存維持高檔等因素影響，供過於求狀況加劇，價格將再跌約 8-13%。

Graphics DRAM 因終端應用有較明顯的需求好轉，美光減少 8Gb 供應、現貨領漲，預估明年首季 graphics DRAM 價格將大致持平；Consumer DRAM DDR3 供給減少仍難逃跌勢，第一季為消費性電子產品淡季，預估跌幅約 3-8%。