三大法人搶買DRAM股 外資棄守面板雙虎、金控股

台股今 (22) 日跌 14 點保住 17800 點之上，收在 17803.54 點，外資、自營商同步小幅買超，但投信卻擴大減碼 17.27 億元；其中，三大法人皆獨鍾 DRAM 股，外資明顯棄守面板雙虎、金控股。

外資今天再買超 9.63 億元，為連 3 買；投信賣超 17.27 億元，為連 3 賣；自營商轉為買超 6.39 億元，三大法人合計賣超 1.25 億元。

外資雖然加碼力道明顯縮小，但由於記憶體族群搭上元宇宙熱潮，因此獲外資青睞，買超南亞科 2.38 萬張居冠，華邦電、旺宏也買超 1.6、1.2 萬張；貨櫃雙雄也獲買盤聚焦，陽明買超也破萬張、達 1.16 萬張，長榮則為 7526 張；後續依序還有合晶、台玻、大同、元大滬深 300 正 2、瑞軒。

外資賣超群創 2.75 萬張居冠，友達也被賣 1.18 萬張，賣超前 10 名中還有 4 檔金融股，新光金遭賣 2.6 萬張居次，開發金賣超 1.68 萬張，台新金、國泰金雖未破萬張，但也都入列；其餘還有聯電被賣 1.82 萬張、中鋼 1.69 萬張、華頓 S&P 布蘭特正 2 也遭賣 1.12 萬張，華航則為賣超第 10 名。

投信買超前 10 名為：華邦電、友達、群創、創惟、聯電、精星、元太、南亞科、元晶、中美晶。可看出同樣青睞 DRAM 股，但是面板雙虎則呈現「外資倒貨、投信撿」的態勢。

投信擴大減碼，賣超前 10 名為：金像電、中鋼、欣銓、景碩、順德、超豐、華夏、智原、漢磊、南茂。

自營商買超元大滬深 300 正達 12,689 張居冠，其餘依序為：國泰台灣 5G+、元大高股息、華邦電、元大 S&P 原油反 1、中信關鍵半導體、長榮、統一亞洲半導體 N8、旺宏、台新金；也見到 DRAM 股買盤。

自營商賣超華頓 S&P 布蘭特正 2 達 25,449 張最多，其餘依序為：元大台灣 50 反 1、富邦未來車、元大 S&P 石油、長榮航、富時不動產、元大台灣高息低波、聯電、中信中國高股息、富邦基因免疫生技。

整體來說，由於台股短線漲高，上周強勢股今天陷入狹幅整理架構，但是法人在換股操作上，依舊鎖定元宇宙族群，不過傾向快速輪動快，後續只要指數不跌破 5 日均線 17784 點，蓄勢再攻「萬八」猶可期。