〈大同高層異動〉董、總遞辭呈待12/21董事會通過 王光祥擬接新董座

大同 (2371-TW) 董事長盧明光、總經理何春盛今 (13) 日共同宣布遞出辭呈，預計 12 月 21 日董事會選出新任人選，而尚志資產董事長王光祥則強調，若後續擔任大同董事長，將會朝向資產開發、綠能、電動巴士等領域。

盧明光指出，今日與何春盛將會提出辭呈，預計 12 月 21 日董事會會選出新任董事長與總經理；自己身為專業經理人，沒有對不起公司與大股東，不過對不起公司員工，以及因為新經營團隊加入的股東。

王光祥提出六大願景，涵蓋資產開發、太陽能事業、電動巴士、子公司營運，其中，資產開發部分，他強調，三圓建設今年每股純益 19 元，明年獲利會更好，另外，大同資產雄厚共有 46 萬坪土地，將逐步開發，未來每年賺一個股本並非難事。

王光祥提到，目前進行中的捷運萬大中和線連城錦和站聯開案，與「大同莊園」三期，兩個建案潛在毛利達 200 億元，此外，大同芙蓉大樓也做好完整開發規劃、未來桃園大園廠 16 萬坪、基隆 6.59 萬坪，總計有 46 萬坪土地都會依序開發，開發利益驚人。

太陽能方面，王光祥表示，大同最大的優勢是擁有不少國家政策支持的產業，已布局太陽能 10 幾年基礎，旗下逾 10 家太陽能電廠就有 5 家拿到金牌獎，儘管過去一年賣掉兩家太陽能廠有些可惜，但還有 10 家太陽能光電廠以及專業團隊，未來將有爆發性成長。

大同與國光客運、成運組成的「電動巴士國家隊」，已經完成嘉義市和五股區超過 80 輛電動巴士，未來將成為台灣電動車的標竿。

子公司布局部分，王光祥說，鍾依文在精英整頓有成，不但交出亮麗成績單，獲利大幅成長，並擬定三年內營收挑戰 500 億元目標，強化迷你電腦、車控電裝周邊相關產品，未來也將成為集團千億元營收的重心。

家電事業的大同 3C 是百年大同品牌的基礎，經過創新再設計，大同寶寶除了開口說話，也將全力發展電商業務。

王光祥表示，大世科具備資安、AI、5G、大數據專業，正全力推動國家數位轉型，並執行營收、獲利倍增計畫，並延攬大世科董事長沈柏延擔任集團執行副總。