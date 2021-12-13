全球ETF資金流入首度突破1兆美元

根據晨星公司 (Morningstar) 的數據顯示，截至 11 月底，今年全球指數股票型基金 (ETF) 的資金流入已經超過了去年全年的 7357 億美元流入，首度突破 1 兆美元大關。

今年以來，僅美國就推出了 380 檔 ETF，創下歷史新高，也有助於拉高全球 ETF 基金的資金流入。大量的資金流入以及股市上漲，使得全球 ETF 資產規模升高至近 9.5 兆美元，是 2018 年底的 2 倍多。

FactSet ETF 研究主管 Elisabeth Kashner 表示，美股的上漲，包括今年標普 500 指數上漲 25%，以及缺乏其他高收益替代品，促使更多投資人轉向 ETF。她也補充表示，在 2021 年終止的基金數量創 8 年來新低。

成長最快的前 20 檔 ETF 主要由 Vanguard 和貝萊德 (BlackRock) 集團所運營，這 20 檔 ETF 今年就吸引了近 40% 的資金流入，這些 ETF 平均收費低於 0.10 個百分點。

長期多頭分析師、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 曾表示看好美股後市，預計金融市場能夠經受住通膨帶來的任何干擾，他相信藍籌將加強應用新科技以提升生產力，進而推動美股上升。

他預期標普 500 指數今年底上有望達到 4800 點，在 2022 年底將升至 5,200 點，並在 2023 年底上看 5,500 點。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 David Kostin 也曾表示，美股在今年已經上漲近 30% 後，有望在 2022 年持續上揚觸及 5,100 點的高位，包含股息的投資報酬率有望達到 10%。他也指出，上漲的動能主要來自於美國企業獲利持續上升。