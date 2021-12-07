不受近期績效不佳影響 女股神旗下ARK擬推新ETF

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 計畫在本週推出近 3 年來的第 2 檔新 ETFARK Transparency ETF，代碼為 CTRU，預計週三開始交易。

CTRU 將成為 ARK Investment Management LLC 的第 9 檔 ETF，也是第 3 檔指數基金。據該公司網站稱，該基金預計將於週三開始交易。

新基金將追蹤不包括酒類、銀行、博弈和石油等產業的指數。在這個包含 100 家公司的指數當中，部分最大的成份股是科技和消費類公司，例如 Nividia(NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 Nike(NKE-US)。

不過，旗艦基金 ARK Innovation ETF(ARKK-US) 才剛創下了 2 月份以來最差單週表現，下跌了 12.7%，創一年多來新低。該公司 8 檔 ETF 中有 6 檔在 2021 年錄得下跌，其中表現最差的是 ARK Genomic Revolution ETF(ARKG-US)，跌幅達到 37%。

在眾人憂心高通膨加快升息之際，伍德仍對股市仍信心滿滿。她在先前曾表示，當前是強勁的牛市，除非出現經濟衰退，否則它將繼續保持上漲。

伍德指出，她參與過的最強勁的牛市通常都是充滿憂慮的牛市。當她在 1980 年代開始進入市場時，擔憂是通貨膨脹—儘管它在周期性意義上正在下降。

伍德表示，去年成長股表現良好，尤其是創新相關股票，方舟沒有做錯。今年市場擴大，因此價值型股票、周期性股票，甚至防禦型股票的表現都相當不錯。