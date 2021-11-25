與美維持信任關係 經長：有利台灣加入CPTPP

台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP)，反觀美國則重申不加入 CPTPP，對此，經濟部長王美花今 (25) 日赴立院進行報告指出，台灣與美國維持彼此信任關係，認為有助台灣申請加入 CPTPP，也持續與加工食品、化學、石化等產業溝通，因應貿易自由化挑戰。

王美花表示，台灣經濟高度依賴對外貿易，去年出口就已達到 3452 億美元，若加入 CPTPP，等同一次與 11 個會員國簽署自由貿易協定 (FTA)，有助我國企業在相同的立足點與其他國家公平競爭，同時加速台灣經貿體質與國際高標準規範接軌。

面對美國現階段並未申請加入 CPTPP，王美花指出，拜登政府應是考量國內因素暫不考慮加入，但觀察多數成員國、美國國會智庫都不斷呼籲美國應重返 CPTPP，且拜登政府近期也持續與印太地區夥伴強化結盟，顯示美國不論是否加入，都已對 CPTPP 成員國具一定影響力。

王美花進一步指出，台灣製造業在拓銷國際市場時，許多產品在越南、馬來西亞、智利、墨西哥等都面臨高關稅問題，因此若能加入 CPTPP，可望帶動我國整體出口經濟、就業成長，並深化與亞太供應鏈合作關係。

若台灣無法加入 CPTPP，王美花說，產業將面臨 CPTPP 對非成員國的排擠效應，包含加工食品、化學、石化、紡織、鋼鐵、機械產業等都將受影響，經濟部也已與相關業者召開溝通說明會，共同因應貿易自由化挑戰，以汽車整車為例，將規劃運用我國車輛電子產業優勢，輔導業者轉型開發電動車，同時爭取調降稅率，協助業者轉型。