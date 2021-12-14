〈台幣〉美元轉強外資落跑 連3貶收27.816元

美國 FOMC 會議公布結論前夕，美元表現有撐，外資今 (14) 日持續賣超台股並大舉匯出，使得新台幣匯率走勢受壓抑，摜破 27.8 元關卡，最低來到 27.845 元，終場貶幅收斂，收在 27.816 元，貶 2 分，為連 3 貶，也是逾 2 周新低，台北及元太外匯市場合計成交值 19.97 億美元。

台股今天開低走低，電金傳產普遍倒地，貨櫃三雄全面跳水，中小型股賣壓沉重，拖累指數一度大跌 200 點，終場下挫 168 點，收在 17599 點，失守月線，外資賣超 155 億元，為連續 3 個交易日賣超。

台北股匯市同步遇壓，在大量美元買盤湧現下，新台幣兌美元匯率盤中最低貶至 27.845 元，貶值 4.9 分，但出口商仍有實質拋匯需求，一度推升台幣回到 27.782 元。

不過，買匯力道仍略勝一籌，新台幣兌美元匯率終場貶值 2 分，收在 27.816 元，台北外匯市場成交值 13.74 億美元，元太外匯市場成交金額 6.23 億美元，量能與昨天相當。

觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.23%，新加坡幣貶值 0.28%，歐元貶值 0.19%，韓元及日圓均貶 0.15%，新台幣小貶 0.07%，人民幣則守在平盤。

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在台灣周四凌晨 3 點公布 12 月利率決策結果，市場普遍預期 Fed 將轉鷹，包括加速縮減購債，把每月購債金額從目前的 150 億美元擴大到 300 億美元，也給了 Fed 明年提前升息的空間。