〈商品報價〉運價走弱BDI再跌2% 周線仍寫連3紅

海岬型與巴拿馬型船運費走弱，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 上周五 (10 日續跌 71 點，或 2.12% 至 3272 點，周線仍漲 3.2%，連續第三周收紅。

海岬型船運價指數 (BCI) 下挫 162 點，或 3.25% 至 4827 點；平均日租金減少 1344 美元至 40035 美元，周漲 5.07%。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走跌 77 點，或 2.45% 至 3068 點，觸及一周以來最低點，周減 1.92%；平均日租金減少 696 美元至 27610 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 逆勢上揚 10 點，或 0.39% 至 2551 點，維持一個多月以來高點，周漲 4.94%。

鐵礦砂部分，天津港進口價下跌 3.84% 至 102.6 美元，周漲 4.16；連續月紐約鐵礦石期貨走跌 0.96% 至 119.58 美元，周漲 5.82%。

西太平洋銀行經濟學家 Justin Smirk 表示，近幾周不斷增加的中國鐵礦石港口庫存是一個看跌訊號，預計未來 2~3 個月庫存將繼續上升，因為鋼鐵產量可能在北京冬奧後才會回升。

Smirk 進一步指出，當前中國鐵礦石庫存處於五年高位，顯示市場走向供給吃緊還需要很長一段路，到 2022 年底，鐵礦石價格可能降至每噸 75 美元。