〈美股熱門股〉好市多Q1財報蓋過庫存壓力 分析師齊唱旺 股價漲逾6%

好市多 (COST-US) 公布 2022 會計年度第一季財報亮眼，營收、獲利皆優於分析師預期，儘管該公司警告受供應鏈影響，聖誕節商品可能短缺或延遲上架，但各家分析師仍上調目標價，使該股周五（10 日）大漲 6.58% 至每股 588.82 美元。

好市多第一季（截至 11/21）營收年增 16.6% 至 503.6 億美元，優於 Refinitiv 分析師預估的 496 億美元，淨利報 13.2 億美元，合每股獲利 2.98 美元，較去年同期成長 14%，且高於分析師預估的 2.64 美元。

此外，同店銷售增加 15%，優於市場預期的 13% 增幅。

從財報可看出主要獲利來源，第一季會員費收入年增 9.9% 至 9.46 億美元，超過市場預期的 9.296 億美元，第一季持卡人總數為 1.131 億人，較前季 1.116 億人增加。

由於塞港問題、物流司機與原物料短缺，好市多財務長 Richard Galanti 表示，部分庫存補充恐怕無法在聖誕節完成，商品可能出現短缺或延遲情形，但他語帶樂觀的表示，公司已盡可能緩解庫存壓力。

好市多預測，第 1 季價格通膨年增率約 4.5% 到 5%。

BMO Capital 分析師 Kelly Bania 認為，好市多營運將在 2022 的會計年度保持良好狀態，並指出 2022 年末會員費用可能會調漲，鎖定更高階消費者與跨大全通路行銷。BMO 重申「優於大盤表現」（Outperform）評等，目標價上調至每股 560 美元。

Stifel 分析師 Mark Astrachan 表示，好市多將在未來 1 年內將會員價格調漲 8%，並維持該股「買入」（Buy）評等，把目標價從每股 550 美元上調至每股 555 美元。

至於其他投行，摩根士丹利分析師 Simeon Gutman 給予「增持」（Overweight）評等，將目標價從每股 510 美元上調至每股 560 美元，花旗分析師 Paul Lejeuz 則維持「中性」（Neutral）評等，目標價從每股 540 美元上調至每股 550 美元。