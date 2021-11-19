微軟CEO：對元宇宙十分感興趣 積極抓住新發展機遇

週五 (19 日) 微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 在「2021 紅杉數字科技全球領袖峰會」上提到近期的熱門話題「元宇宙 (Metaverse)」，他不諱言表示對元宇宙十分感興趣。

由紅杉中國發起的「2021 紅杉數字科技全球領袖峰會」週五在上海舉行，紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬與微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella)，雅虎創始人及前 CEO 楊致遠、DST Global 創始人 Yuri Milner 等商界領袖進行對話，探討數位科技將把人類引向怎樣的未來。

紅杉資本全球執行合夥人沈南鵬與微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 等商界領袖進行對話 (圖片：翻攝紅杉微博)

微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 不諱言公開表示，對元宇宙十分感興趣，將繼續沿用全端 (Full Stack) 思維把握像元宇宙這樣的新發展機遇。

納德拉表示：「元宇宙跨越了物理和數位世界，將人、物、場域融合到商業和消費網路中，也許我們不該將其視為一個獨立的消費市場或企業級市場的現象，因為融合可能是必要的。雖然沒那麼吸引人，但從某種意義上說，疫情中的視訊會議普及已讓大眾一定程度體驗到了一個 2D 的元宇宙，但如果有個超越時空的 3D 元宇宙？它能夠真正超越時空，這無疑是一個重大的發展方向，我對此感到非常興奮。」

微軟目前聚焦於後疫情時代的混合式工作型態以及元宇宙的發展，繼 Meta (原臉書) 野心勃勃地轉型為元宇宙企業後，微軟也宣布入局元宇宙。

事實上，微軟有一個名為 AltspaceVR 是即時混合現實體驗的領先平台，可讓演出者、建立者、品牌和企業輕鬆地建立自己的虛擬活動，用戶能透過代表自己的全像投影 (Hologram) 虛擬人像與其他員工的虛擬人像互動，兩者在不同環境仍可連接，這是物理的現實空間已經數位化的例子。

本月初微軟率先虛擬體驗平台 Microsoft Teams 中加入「元宇宙」元素，將其 MR (混合現實) 平台 Microsoft Mesh 集成到 Microsoft Teams 中，使用者可以在 Mesh for Teams 預覽版體驗到沈浸式開會，擁有更身臨其境的遠程協作。該版本的應用程序目前正在測試中，最快 2022 年上半年推出。