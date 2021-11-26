微軟推醫療產業雲 目標兩年內提百個方案

微軟 (MSFT-US) 近年積極布局智慧醫療，今 (26) 日攜手華碩 (2357-TW)、緯創 (3231-TW)、臺大醫院等產官學界夥伴宣布，因應衛福部開放電子病歷上雲、採用新一代國際醫療資料交換標準 FHIR，將進一步整合微軟醫療產業雲，台灣微軟總經理孫基康也表示，目標在未來兩年內打造逾百個智慧醫療解決方案。

微軟表示，微軟醫療雲將結合 Microsoft Azure、Microsoft 365、Microsoft Dynamics 365、Microsoft Power Platform 等四大平台，目前已可上線，未來將串連醫療夥伴生態系，達到提升與病患之間互動、賦能醫療同仁協作、優化醫資洞察等。

因應醫療資料庫整合互通、轉型，微軟也宣布推出 Azure Healthcare APIs 協助醫療資料交換，衛福部資訊處處長龐一鳴指出，過往醫療資料多數是以機關機構為重心，造成基層醫護人員工作負擔，雖然台灣健保資料完善，但面對國際醫療數位轉型趨勢，也應以病患為中心，建構符合 FHIR 的環境。

微軟表示，台灣醫療、科技能量豐沛，近年也協助台灣建立醫療生態系，包含華碩旗下 AI 研發中心、亞大基因科技、寬橋、中華系統整合、遠東醫電科技、自由系統、叡揚資訊、數聯資安、康統醫學科技、沐恩生醫、奇唯科技、衛武資訊、緯創子公司緯謙科技等都是合作夥伴之一。

另一方面，外界也關注微軟在台灣設立全球第 66 個雲端資料中心建置進度，對此，孫基康回應，目前進度符合預期，具體完工時程則會在明年對外宣布。