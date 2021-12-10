〈誠美材法說〉Q4持平上季 明年Q1淡季影響估營收季減5%

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (10) 日召開法說會，展望未來，資深處長暨發言人盛海天表示，第四季新應用需求增加下，彌補上游材料緊缺狀況，估本季營運可望維持上季水準，明年首季則受傳統淡季因素影響，估營收將季減 5%。

盛海天表示，今年前三季在客戶新需求增加下，整體產品組合持續優化，毛利率穩定提升，也觀察上游補償膜材料供給有逐步緩解跡象，貨運船期拉長才是近期出貨最大變數。

產品組合上，誠美材今年電視比重持續下降，累計前三季比重已降至 44%，IT 產品大幅增加至 43%，中小及其產品則占 13%，客戶組成方面，目前仍以台灣占比最高達 47%，中國、日本則略有增減，前三季占比各達 28%、25%。

誠美材今日也公告 11 月營收 9.22 億元，月減 4.4%、年增 1.8%，累計前 11 個月營收突破百億元大關，並超越去年全年，達 102.03 億元，年增 20.7%。

至於外界關注誠美材擬處分中國偏光板事業，盛海天說明，綜合考量財務需求、股權狀況、資金回收等因素，董事會決議處分恒美光電持股，進一步拓展非偏光事業發展，相關處分合約預計明年首季底前完成，也有助誠美材解除目前與銀行團的債務協商案。