〈明基材股東會〉面板價格轉弱 看Q4、明年偏光板供需仍穩定

電視面板受終端需求轉弱影響，8 月包含 32、43 吋中小尺寸電視跌幅均超過 1 成，跌幅比市場預期多，市場擔憂，恐連帶影響整體產業鏈獲利，偏光板廠明基材 (8215-TW) 總經理劉家瑞今 (25) 日表示，第三季訂單沒有問題，第四季還在確認，到明年整體偏光板市場都將維持相對穩定狀態。

劉家瑞表示，面板價格從今年 7 月快速變化，主要是小尺寸電視轉趨跌價，產業也擔心塞港問題，現階段仍有許多面板庫存在海上漂，預期隨著終端需求降溫、庫存水準回升，第四季面板供需將恢復穩定狀態。

劉家瑞進一步指出，第三季訂單沒有問題，第四季還在確認，但依目前偏光板價格、供需評估，下半年偏光板供需狀況將優於面板產業。

展望明年，劉家瑞認為，中國廠商雖然開出新產能，但多集中 10.5 代所使用的 65、75 吋超大尺寸應用為主，符合近年電視持續朝大尺寸發展趨勢，有助提升整體面積需求，因此縱使明年電視出貨量持平，對偏光板需求可望維持穩定，

明基材董事長暨執行長陳建志也表示，明基材產能相對有限，在營運策略上聚焦在高附加價值產品，中長期將持續轉型，降低偏光板營收比重，預期可望逐步提升毛利、獲利表現。

至於合併、併購 (M&A) 方面，陳建志表示，目前還沒有結論，但大方向仍會聚焦在偏光、光學材料、電池隔離膜、醫療等既有領域延伸，並以引進新技術、新產品為方向。