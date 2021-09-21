明基材電池隔離膜切入筆電市場 應用商機爆發

偏光板廠明基材 (8215-TW) 新開發的電池隔離膜傳捷報，繼搭上車用商機切入日系車廠供應鏈後，近期也打入筆電市場，提供強固型筆電使用，應用商機逐步發酵。

明基材證實，已供應筆電產品，同時也積極布局第二家日系車廠客戶，預期產品將在年底到明年首季完成認證，半年內就能逐步放量，正全力配合客戶導入、整體產銷規劃。

明基材開發的三層電池隔離膜，相比單層隔離膜，在電池正負極作用中，更具安全性，可大幅降低電池自我放電、兩極短路等問題發生，國內目前並無其他廠商具備三層隔離膜開發技術，國外則有 UBE(宇部興產)、Celgard(旭化成) 等競爭對手。

展望未來應用，明基材指出，三層隔離膜目前主要供應日系油電混合車，以及中國、泰國等地的大巴及電動船，並擴大切入筆電、顯示器等電池應用領域，至於純電動車，隔離膜厚度需再進一步縮小，才具備競爭力，目前持續開發中。

看好未來電池隔離膜需求前景，明基材也規劃持續擴充電池隔離膜產能，目前中國蕪湖廠年產能約達 4000 萬平方米，預計明年第三季進一步提升至 1 億平方米水準，也正規劃 2023 年初在台灣雲科設立新廠，再增 1 億平方米產能，屆時電池隔離膜營運貢獻可望較現在翻倍。