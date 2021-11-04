〈明基材法說〉Q4產能利用率滿載 全年偏光產能提升5%

偏光板廠明基材 (8215-TW) 今 (4) 日召開法說，展望本季，明基材指出，評估中國限電對整體產出影響有限，加上迎接年底銷售旺季，樂觀消費性產品需求成長，第四季整體產能利用率將維持第三季近滿載，此外，今年透過去瓶頸估提升偏光板約 3-5% 產能。

明基材董事長暨執行長陳建志表示，第四季市場不確定性多，包含面板價格、中國限電、原材物料上漲、貨運上漲等，醫療及車用產品同樣面臨歐洲取證費用提升、供應短缺等狀況。

陳建志指出，因應醫療包材上游材料漲價，明基材也對客戶反應相關成本，至於中國限電，評估影響都在可控範圍，不影響整體產出，需求面也看好年底將迎雙 11、雙 12 等購物商機，仍樂觀看待消費性產品出貨。

面板價格方面，總經理劉家瑞說明，第三季面板確實有較大幅度調整，偏光板價格因隨市場變動，難免會受影響，將持續調整產能配置，擴大高毛利、高利潤產品，也力拚第四季偏光板價格、利潤維持穩定水準。

明基材第三季偏光板營收比重約達 83%，較年初 85% 下滑，其中，電視占約 50-55%，筆電顯示器、小尺寸穿戴則各占 35-40%、10%，客戶目前為台灣、中國各半。

營運方面，明基材第三季雖受面板供應鏈庫存調整影響導致營收下滑，但在產品組合優化下，單季稅後純益達 2.67 億元，季減 2.52%、年增 130.49%，每股純益 0.83 元，累計前三季稅後純益 7.09 億元，年增 214.2%，每股賺 2.21 元。