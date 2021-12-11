鼎固-KY攜宏璟再前進台中 購入七期土地開發住宅

地產開發商鼎固 - KY(2923-TW) 與宏璟 (2527-TW) 持續前進台中重劃區獵地，今 (11) 日公告雙方合計以 14.17 億元，購入台中七期建地 567 坪，各持分一半，換算土地每坪單價 250 萬元，鼎固看好台中七期長線發展，初步規劃將推出住宅產品。

鼎固 - KY 與宏璟建設今年 4 月曾以 33.18 億元，購入台中 14 期住宅建地 2495 坪後，此次為另一項前進台中核心地區投資及推案的新計畫，兩家公司在台中七期及 14 期兩案，共投入逾 47 億元購地。

鼎固 - KY 總經理張能耀表示，台中房市受惠市場置產需求與抗通膨效應等強勁基本面支撐，看好住宅需求持續成長，此次購買的地塊位於七期市政路，未來市政路延伸工程將直通中科，成為科技走廊要道。

鼎固 - KY 擅長依地區特色創造產品競爭優勢、開發住商辦複合式大型造鎮建案，今年規劃在台中投資開發，張能耀表示，將以城市精華地段為主軸，商用及住宅不動產並重，未來持續評估合適開發機會。

鼎固台中七期購地案地號為台中市西屯區惠國段 63 號土地及建物產權，位於台中七期新市政中心，擁高綠蔭覆蓋率，街廓寬廣，在台中七期含金量高，除擁舒適生活環境，散步又可達惠文路，也連接文心路與公益路商圈，並鄰近家樂福超市，有效彌補大七期最缺乏散步即達的生活機能。

鼎固 - KY 與宏璟共同取得台中七期建地示意圖。(圖：鼎固提供)

鼎固 - KY 今年 4 月底以 16.59 億元，購入台中市北屯區洲際段 2 筆持分土地，土地面積約 2495 坪，每坪價格 66.5 萬元，規劃興建住宅，今天購入的七期建地也將興建中型住宅產品。

鼎固與宏璟今年在台中陸續取得兩筆建地，但目前並沒有具體推案時程表。