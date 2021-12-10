千金股11月營收 矽力-KY達19.45億元創歷史次高

千金股矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 今 (10) 日均公布 11 月營收，其中，矽力受惠市場對電源管理晶片 (PMIC) 需求持續強勁，營收達 19.45 億，寫下歷史次高，祥碩則因產業步入淡季、缺料干擾，營收僅 3.79 億元，創 19 個月新低。

矽力 11 月營收 19.45 億元，月增 1.68%，年增 44.99%，累計前 11 月營收 192.17 億元，年增 53.95%；祥碩 11 月營收 3.79 億元，月減 9.13%，年減 43.5%，累計前 11 月營收 56.33 億元，年減 11.04%。

儘管近來部分消費性需求趨緩，不過由於 PMIC 屬供應鏈中的短料，整體供需仍緊俏，矽力出貨也維持高檔，加上車用、資料中心、SSD 等拉貨力道續強，推升 11 月營收寫下歷史次高。

外資看好，矽力第四季營收約可維持第三季 59.05 億元的新高水準、甚至超過，全年營收將一舉衝破 200 億元大關，明年也可維持 20-30% 的成長幅度。

祥碩近期則因大客戶超微 (AMD-US) 受限 ABF 載板吃緊，將產能優先供應給伺服器、筆電領域，PC 晶片組代工業績明顯下滑，加上第四季為中國標案空窗期，整體營收動能趨緩。