〈焦點股〉IC設計千金股大開資金派對 矽力續飆新高劍指5字頭

台股上市櫃公司第三季財報陸續揭曉，IC 設計族群普遍繳出佳績，尤其是千金股近期獲得外資、投信偏多操作，今 (5) 日再度上演比價行情，股王矽力 - KY(6415-TW) 人氣不墜，已連續 6 個交易日收盤創新高，今天盤中又大漲逾 4%，衝上 4995 元，締新猷，劍指 5 字頭，力旺 (3529-TW) 同步走高，一度來到 2520 元，改寫天價。

受惠電源管理晶片需求強勁，加上漲價效應，矽力 9 月、第三季、前三季營收全創新高，下半年受惠汽車、運算、通訊等新品陸續放量，加上既有產品維持供不應求，營收可望較上半年成長 10% 以上，毛利率高標也從 50% 調升至 53%，法人看好全年將改寫新猷。

矽力股價屢創新高，近 3 個交易日獲得外資買超逾 6.2 萬張，投信同步偏多操作，半個月多以來，股價不僅衝破 4000 元，如今更直逼 5000 元大關，累計漲幅超過 25%。

矽智財 (IP) 大廠力旺同步登峰，今天股價放量勁揚逾 4%，最高衝上 2520 元，累計近 1 個月以來已飆漲 3 成。力旺第三季稅後純益 2.77 億元，季增 13.52%，年增 63.91%，每股稅後純益 3.72 元，累計前三季已賺超過一個股本，達 10.92 元。

其他千金股方面，信驊 (5274-TW) 盤中漲逾 2%，最高來到 2700 元，穩居股后寶座；譜瑞 - KY (4966-TW) 盤中大漲 5%，挑戰站回 1900 元；富邦媒 (8454-TW)、AES-KY(6781-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 今天漲勢也相當凌厲，高價股大開資金派對。