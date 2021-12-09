Omicron變種病毒衝擊 11月新興市場外資流入由正轉負

近期 Omicron 變種病毒持續蔓延，令投資者擔憂許多經濟體恐難以在明年從疫情中復甦，市場也預期美國將會升息，使得外資對中國以外新興市場的投資大減，創下疫情爆發後首次資金流入枯竭。

國際金融協會 (IIF) 的數據顯示，11 月流入新興國家的外國資金由正轉負，創下 2020 年 3 月新冠肺炎疫情爆發引發市場動盪以來首次出現負值。

IIF 首席經濟學家 Robin Brooks 表示，已經看到投資者參與新興市場的意願枯竭。IIF 將中國與其他新興市場數據區分，因為流入中國的資金龐大，可能掩蓋數據趨勢。

標普研究機構 (S&P research) 的數據也顯示，近幾週 Omicron 變種病毒的出現將對疫苗接種率較低的國家產生更大影響，而大多數新興市場國家的疫苗接種率低於 70% 群體免疫的門檻。

許多新興經濟體，尤其是巴西、南非和印度等中等收入大國，也在國際和國內市場中大量舉債，來為應對疫情籌集資金。

法國巴黎銀行新興市場經濟學家 Luiz Peixoto 表示，無論是在本地還是外國市場舉債，都無關緊要，因為到處都能看到利率上升。因此，Peixoto 警告，包括智利、墨西哥、波蘭和印度在內的 10 個主要新興市場，都面臨信用評級下調的風險。

花旗新興市場經濟主管 David Lubin 也曾表示，外部需求增長放緩、全球貿易增速疲軟以及多國收緊貨幣與財政政策，均為影響新興市場經濟成長的潛在因素。