〈緯創財報〉擬處分逾4500張緯穎持股 斥18億元入股成運汽車攻電動車

代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (5) 日公告，為發揮資金運用效益、實現獲利，擬處分旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 約 4523 張持股，並計畫在 18 億元額度內與成運汽車簽訂股份認購意向書，擴大布局電動車。

緯穎是緯創旗下小金雞，主攻資料中心、雲端基礎架構等，在 2019 年 3 月 27 日獨立上市，依公開資訊觀測站資料顯示，緯創目前仍是緯穎單一最大股東，持股 44.9%，依緯穎今日收盤價 939 元計算，緯創計劃處分約 4523 張持股，帳面現金將有 42.47 億元入袋。

緯創表示，將在適當時機處分，處分目的是發揮資金運用效益、實現獲利。

另一方面，緯創繼砸下 85.82 億日圓 (約新台幣 21.46 億元) 收購 JDI(6740-JP) 旗下高雄晶傑達光電 100% 股權後，車用布局再下一城，規劃在 18 億元額度內與國內電動巴士製造商成運汽車簽訂股份認購意向書，並參與成運汽車現金增資，進一步搶進電動車市場商機。

海外布局方面，緯創也宣布在越南設立新子公司 WPVN，並通過 2930 萬美元 (約新台幣 8.16 億元) 額度內租地委建大樓，以因應業務發展、策略規劃，緯創說明，主要是配合當地政府法規設立新公司，此次資本支出將用於既有廠房新建員工宿舍等建物。