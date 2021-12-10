中光電12月出貨不淡 上修Q4影像產品出貨將增逾1成

背光模組廠中光電 (5371-TW)11 月受惠影像、節能兩大產品線出貨成長帶動，單月營收攀上近四年新高，展望未來，在需求強勁、出貨轉順下，對 12 月影像產品出貨不看淡，上修第四季出貨目標，由持平上季轉為看增雙位數成長，12 月節能產品也可望維持 11 月高檔。

中光電 11 月達 50.93 億元，月增 7.7%、年增 34.8%，創下 2017 年 12 月以來，近四年單月新高，累計前 11 個月營收也已超越去年全年，達 445.39 億元，年增 15.5%。

從兩大產品線分析，中光電表示，影像產品 11 月各產品線出貨全面成長，單月出貨量達 9.6 萬台，月增 51%，優於預期，展望 12 月，預估出貨量將因基期較高而下滑，但整體第四季出貨量將可望季增 1 成以上，優於先前持平上季看法。

節能產品則在大尺寸電視、PID 機種出貨回溫，抵銷筆電、顯示器機種需求下滑，11 月出貨量僅月減 5%，展望未來，中光電指出，雖然筆電、顯示器仍受淡季效應影響需求放緩，但在大尺寸電視、PID 出貨成長下，估 12 月節能產品出貨量將持平 11 月，也維持第四季單季出貨季增 15% 看法。

展望明年，中光電認為，雖然仍有缺料等供應鏈不確定性因素存在，但看好切入 OLED 筆電前段製程代工服務逐步放量，相關業務將成為明年主力成長動能，同時，依客戶訂單來看，明年節能產品中的微投影機成長也可期。