〈焦點股〉P3實驗室染疫 檢測股人氣高漲

韓國近日疫情急遽升溫，台灣中研院 P3 實驗室也爆出實驗人員確診 Delta 變種病毒，引發市場恐慌，台股今 (10) 日群龍無首，權值股倒地，不過，防疫概念股逆勢獲得買盤點火，其中檢測題材人氣高漲，亞諾法 (4133-TW)、ABC-KY (6598-TW) 與興櫃股金萬林 (6645-TE)、普生 (4117-TE) 等漲勢都相當凌厲。

台灣連續 35 天本土 + 0 破功，今天資金再度湧進防疫概念股，清潔用品大廠毛寶強勢亮燈漲停，達 31.9 元，口罩股美德醫療 - DR、康那香、恆大盤中也都大漲逾半根停板。

中研院位於台北南港的 P3 實驗室，疑似工作人員試驗不慎染疫，驗出 PCR 陽性，且為 Delta 變種病毒，使得檢測股掀起關注，亞諾法一度攻上漲停板，達 43.8 元，ABC-KY 午盤後漲幅也放大至 8%，最高來到 46.4 元，此外，檢測大廠金萬林、核酸檢測試劑普生、診斷試劑製造商博錸等均強漲逾半根停板，交投相當熱絡。

本土新增確診個案，外界也憂心三級警戒捲土重來，市場也對宅經濟概念股添增想像，宅配通股價擺脫頹勢，今天早盤一度大漲逾 7%，來到 77.4 元，站上短均，但漲幅隨之收斂，嘉里大榮同在盤面上表現，早盤漲逾 5%。

電商股今天早盤也吸引買盤進駐，網家一度漲近 3%，來到 138 元，創業家最高衝上 35.7 元，漲幅約 2.6%，隨後又拉回平盤上芳整理，富邦媒遭遇賣壓，股價回檔下跌逾 2%。