緯創10月營收802億元寫今年次高 前10月筆電出貨超越去年全年

代工大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(8) 日公布 10 月營收，受上月季底效應影響，筆電出貨均小幅衰退，緯創 10 月營收月減 2.9%，達 802.38 億元，為今年單月次高，不過統計緯創前 10 月筆電出貨已超越去年全年水準，英業達 10 月營收則達 478.5 億元，月減 6%、年增 13.6%。

緯創 (3231-TW)

緯創 10 月營收 802.38 億元，月減 2.9%、年增 11.14%，為今年單月次高，出貨則受上月季底效應較高而下滑，累計今年前 10 個月營收 6788.68 億元，年減 0.85%。

出貨方面，緯創 10 月筆電出貨達約 230 萬台、月減 8%，桌機及顯示器同樣較上月下滑，達 70 萬台、140 萬台，月減幅各達 22.2%、6.67%，不過統計緯創今年前 10 月筆電出貨已達 2040 萬台，也超越去年全年的 2035 萬台。

緯創表示，10 月出貨符合預期，但整體料況仍未明顯改善，展望本季出貨，依目前料況、供需情況預估，11 月、12 月筆電、桌機、顯示器等各產品線出貨都將持平，估第四季出貨將持平或較第三季微幅成長，伺服器則可望優於三季。

緯創也已公布第三季財報，雖然本業營運穩健，但受業外拖累，單季純益降至 8.27 億元，季減 80.07%、年減 70.29%，每股純益 0.3 元，為近五年同期新低，累計前三季純益則達 50.92 億元，年減 19.9%，每股純益 1.83 元。

另一方面，緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今也公告 10 月營收，受缺料影響出貨，單月營收達 147.02 億元，月減 12.2%、年減 25.8%，累計前 10 月營收達約 1504.49 億元、年減 2.5%。

英業達 (2356-TW)

英業達同樣受上個月季底基期較高，加上料況影響，筆電出貨也較上月衰退，10 月營收月減 6%，達 478.5 億元，年增 13.6%，累計今年前 10 月營收 4195.81 億元、年減 1.3%。

出貨方面，英業達 10 月筆電出貨量達 180 萬台，月減 10%、年增 5.88%，統計今年累計出貨已達 1750 萬台，年增 6.06%。

英業達認為，今年第四季筆電出貨將受英特爾 (INTC-US) 新平台推出，進入機種過渡期，估出貨將呈現季減，維持先前持平去年同期約 520 萬台水準，10 月伺服器則保持成長，第四季同樣維持與第三季持平展望，智慧裝置則持續面臨缺料問題。

英業達本周五 (12 日) 將召開法說並公布第三季財報，經營團隊也將釋出第四季、明年展望，此外，英業達因應伺服器業務擴展需要，日前砸下近 21 億元擴充墨西哥廠，相關進度預期也將成為法說關注重點之一。

此外，英業達上半年也活化資產，處分上海閒置廠辦空間，預估處分利益達約人民幣 2.72 億元 (約新台幣 11.69 億元)，預計將認列在第三季財報中，可望貢獻每股純益約 0.32 元。