〈台經院看景氣〉10月營業氣候調查二減一增 製造業連6跌

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 10 月製造業營業氣候測驗點為 101.25 點，月減 0.59 點，呈現連 6 月下滑，服務業為 96.76 點，較上月增加 1.58 點，反映內需回溫，而營建業為 108.85 點，月減 1.97 點，終結連 3 月上揚。

台經院指出，供應鏈緊繃和能源價格飆漲，造成近期物價上漲壓力比預期來的長，使歐美近期製造業 PMI 均呈現下滑走勢，也可能迫使主要國家貨幣政策正常化速度加快；另一方面，疫情在歐美又掀起新一波高峰，即使疫苗覆蓋率已高，但確診數仍持續攀升，恐再度拖累未來經濟表現。

國內方面，時序進入歐美年終採購旺季，年底備貨需求熱絡，使製造業廠商看好當月景氣表現，至於對未來半年景氣看法，與上月無太大變化。

在製造業調查部分，認為當 (10) 月景氣為「好」的廠商比率為 31.8%，月增 11.6 個百分點，「壞」的比率為 17.1%，月減 6.6 個百分點，化學工業、橡膠製品業、成衣及服飾業、電力機械業廠商等明顯看好當月景氣，而權重最大的電子機械業看好當月者也高於看壞。

至於整體製造業對未來半年景氣看法，看好者減少 3.9 個百分點至 23.5%，看壞比率減少 2.8 個百分點至 15.3%，化學工業和鋼鐵基本工業看法大多持平，而電子機械業看好未來半年景氣的廠商比例仍高於看壞。

服務業受惠於疫情降溫，餐廳內用管制措施放鬆，以及國慶連假帶動出遊人潮，加上政府振興方案正式上路，零售業和餐旅業者明顯看好當月景氣表現。

對於未來半年，零售業者持平看待，餐旅業、證券業和電信服務業看好比例明顯高於看壞。

營建業方面，儘管建物投資買賣仍強勁，但部分營造業者因新舊工程訂單交替處於空窗期，工程收入認列高峰已過，使營建業對當月和未來半年景氣表現看法略顯下滑。

展望未來，台經院認為，有鑑於國內疫情已獲得控制，拉抬民眾外出消費意願，可望抵銷先前疫情所造成的負面衝擊。