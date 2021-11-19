Q3製造業產值首破4兆元連四季正成長 半導體同創高

經濟部統計處今 (19) 日公布第三季製造業產值統計，受惠全球景氣復甦、終端需求強勁，加上國際原物料價格續居高檔，推升第三季製造業產值首度突破 4 兆元，達 4.18 兆元，年增 29.68%，為連四季正成長，其中，半導體積體電路達 5457 億元，同創歷年單季新高。

統計處指出，資訊電子產業中，電子零組件業產值續創歷年單季新高，年增 21%，其中，半導體積體電路受惠國際品牌消費性電子新品推出，5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，產值達 5457 億元、年增 19.71%。

液晶面板及其組件業也在電視、IT 面板需求延續下，產值年增 25.26%，電腦電子產品及光學製品業則因儲存裝置需求強勁，加上虛擬實境裝置新品上市、汽車電子控制器等訂單增加，產值也年增 6.68%，為連續十四季正成長。

傳統產業也都有雙位數成長，統計處表示，受惠國際原物料價格攀升、全球景氣需求走強，加上去年比較基期較低，基本金屬業、化學原材料業與石油及煤製品業產值增幅顯著，年增幅分別達 78.91%、66.87% 及 48.92%，機械設備業、汽車及其零件業產值也年增 27.36%、15.04%。

統計處說明，因產值易受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第三季製造業生產指數達 137.68，年增 13.94%，同樣創下歷年單季新高，延續 2019 年第三季以來正成長走勢。

展望未來，統計處認為，隨著疫苗接種率提升，主要國家積極推動基礎建設，全球經濟可望持續穩定成長，加上消費性電子新品陸續上市、歐美年終消費旺季備貨需求，可望帶動製造業生產動能續強。