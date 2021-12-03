10月製造業景氣燈號轉綠 終結連5顆黃紅燈

台灣經濟研究院今 (3) 日公布 10 月製造業景氣信號值較上月減少 0.75 分至 15.26 分，不僅連 4 跌，燈號也轉為綠燈，終結連 5 顆黃紅燈，台經院說明，此反映日前國際疫情不確定性、中國祭出能耗雙控政策以及美國聯準會示警高通膨比預期持久等不利影響。

台經院說明，歐美近期又掀起新一波疫情高峰，加上中國能耗雙控政策等，使供應鏈緊縮問題持續惡化，而國內雖電子新品帶動出口、外銷訂單及生產等經濟數據續呈雙位數成長，但台股呈現大幅震盪，影響經營環境指標表現。

同時，國際農工原物料的短缺，推升價格維持高檔，也影響原物料投入面和成本面等指標表現。

就 10 月景氣信號各主要組成項目觀察，僅售價面項目分數增加 0.31 分，其餘項目分數減少，其中，原物料投入面減少 0.38 分最多，其次經營環境面、需求面分別減少 0.37 分、0.28 分，成本面則微幅減少 0.04 分。

而不同燈號的消長上，藍燈由 7.32% 減少至 1.80%，黃藍燈由 10.80% 增至 18.96%，綠燈由 22.59% 增至 43.89%，而黃紅燈由 42.40% 減至 24.45%，紅燈由 16.89% 減至 10.89%。

觀察各產業，成衣和服飾品一口氣從綠燈轉為紅燈，金屬基本業維持紅燈，市況最為強勁，其次是紡織和家具製品由綠轉黃紅燈，金屬製品和電力設備也亮黃紅燈。