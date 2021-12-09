國巨11月營收 88.63億元登同期高 華新科年減

被動元件雙雄今 (9) 日同步公告 11 月營收，國巨 (2327-TW) 以 88.63 億元，寫同期新高，月增 3%、年增 15.6%；華新科 (2492-TW) 營收 31.9 億元，雖月增 11.8%、但年減 8.4%。

累計國巨前 11 月營收 983.23 億元，年增 63%，也創同期最佳，公司說明，11 月因大中華地區當月份工作天數已回復正常，帶動營收月增。

不過，國巨強調，目前全球疫情仍未減緩，IC 零組件短缺造成客戶端出貨遞延，且中國限電的不確定因素，使得客戶對零組件的備貨意願較保守，將密切關注市場的供需狀況，並審慎應對客戶需求及產能配置。

而華新科 11 月營收較 10 月回升，除了工作天數，公司表示，伺服器、車用及工控等各項需求均保持穩定正向，此外，11 月起也將雙信電機全球營收合併納入。

華新科子公司方面，天線元件廠佳邦 (6284-TW)11 月營收 5.28 億元，月增 3.2%、年增 3.5%，累計前 11 月營收 60.48 億元，年增 27.9%，均為同期新高；不過，信昌電 (6173-TW)11 月營收 4.54 億元，月減 0.6%、年減 2.5%，累計前 11 月營收 55.75 億元，年增 17.2%。