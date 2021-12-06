多家企業設廠推動 州長：德州將成為「半導體之鄉」

美國德州州長 Greg Abbott 在週日 (5 日) 接受採訪時表示，晶片短缺持續對全球企業造成影響，在多家企業設廠帶動產業的情況下，德州未來將成為「半導體之鄉」。

Abbott 表示，在過去的 1、20 年裡，美國犯了一個錯誤，將所有必需品的製造都轉給其他國家，無論是現在的半導體，還是在疫情期間所需要的醫療保健用品。現在的美國不需要依賴中國或其他國家來滿足自身的基本需求。德州正領導這樣的趨勢，未來將成半導體製造中心。

Abbott 也說道，這不僅僅是 iPhone、筆記型電腦等產品，也將包含車用晶片。在新冠肺炎疫情的衝擊下，供應鏈受阻，晶片短缺問題嚴重，並衝擊汽車業，許多車廠因此被迫減產。

Abbott 指出，在 2021 年 1 月至 11 月期間，已有 70 家企業和公司將總部遷至德州。意味著德州每 5 天就有一個新企業總部，而特斯拉 (TSLA-US) 就是其中之一。特斯拉日前將總部從加州帕羅奧圖 (Palo Alto) 遷往德州奧斯汀 (Austin)。

此外，南韓三星電子也在上個月底宣布，將在德州建造一座價值 170 億美元的新半導體工廠。Abbott 當時表示此舉可能是德州有史以來最大規模的外國直接投資。

德州儀器 (TXN-US) 在上月也宣布，將投資 300 億美元，在德州建造 4 座晶圓廠。Abbott 認為，這些半導體都將能為整體供應鏈情況帶來幫助。

Abbott 表示，德州的經濟正在成長和繁榮，並強調多家企業將總部遷往該州，有部分原因是該地區沒有侵犯個人自由的規定。