〈焦點股〉台灣稱霸半導體設備市場 相關概念股樂翻

SEMI 報告指出，第三季全球半導體製造設備出貨金額攀至 267.9 億美元，連續五個季度創新高，台灣更一舉躍居全球最大市場，帶動半導體相關供應鏈走強，光罩 (2338-TW) 今 (3) 日股價亮燈漲停，帆宣 (6196-TW)、家登 (3680-TW)、京鼎 (3413-TW) 也一度大漲逾半根停板。

台灣半導體設備市場規模達 73.3 億美元，重回第一大市場寶座，主要仰賴晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 積極擴建 5 奈米、3 奈米先進製程廠房，狂買 EUV 機台，由於全球晶片仍供不應求，半導體設備廠接單暢旺，訂單能見度甚至看到 2022 年後，多家台廠營運表現可望再締新猷。

台灣光罩第四季客戶需求續強，營收估較上季成長，明年隨著新產能開出，營運也將優於今年、再改寫新猷，由於各大光罩廠產能持續緊張，市場傳出，明年上半年將啟動新一波漲價潮，漲幅上看 30%，激勵今天股價衝上漲停，達 109.5 元，重回百元之上並收復短均。

帆宣從事機電統包工程業務，也是 ASML 供應鏈的成員，受惠全球晶圓廠積極擴產，帶動材料、設備需求暢旺，今年前 10 月合併營收達 260.11 億元，年增 3 成，法人估明年營收年增仍上看 3 成，可望賺進 1 股本。帆宣早盤一度大漲 6%，最高來到 162 元，站穩所有均線之上。

家登第四季進入自動化機台出貨高峰，營運可望寫下歷年單季最佳，晶圓載具產能也已被客戶預訂至明年，儘管近來與美商英特格的專利權訴訟再起，但仍吸引買盤進駐，今天股價勁揚逾 5%，站穩 300 元之上，最高來到 318.5 元，創近 5 個月新高。

此外，京鼎同步吸引資金青睞，盤中勁揚 5%，最高來到 236 元，其他半導體設備廠如旺矽、均豪、信紘科、弘塑、公準等也都在盤上表現。