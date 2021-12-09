〈美股早盤〉美失業金數據創52年新低 道瓊開盤仍跌百點

即使上周失業金數據再探 52 年新低，美股周四 (9 日) 開盤仍小幅走低，除道瓊外，其餘主要指數均於平盤震盪。截稿前，道瓊工業指數跌逾 140 點或 0.4%，那斯達克綜合指數小跌 0.03%，標普 500 指數跌 0.2%，費城半導體指數漲 0.1％。

投資人持續評估 Omicron 變異株的感染風險，以及防疫限制措施對經濟復甦帶來的潛在影響。根據彭博報導，有日本科學家發現 Omicron 的初期傳染力是 Delta 變種病毒的 4.2 倍。此外，彭博經濟研究稱，一旦英國開始實施居家辦公，每月恐帶來 20 億英鎊的經濟損失。

近期引領市場走高的郵輪、航空股開盤小幅走低。嘉年華 (CCL-US) 跌逾 2%，挪威郵輪 (NCLH-US) 跌 1.8%，西南航空 (LUV-US) 跌逾 3%，美國航空 (AAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 均挫逾 1%。

經濟消息面，美國公布上周初領失業金人數為 18.4 萬，優於市場預期，且創 1969 年 9 月以來新低，勞動力市場依舊吃緊。

接下來備受關注的數據為周五的美國消費者物價指數 (CPI)，美國 11 月 CPI 預計年增 6.7%，增幅創近 40 年最大。Fed 官員預計下周宣布加速縮減購債，可望為最快明年春季升息的決定鋪路。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.492％，美元走高，油價小幅回落。

個股消息面，在遭到義大利重罰逾 11 億歐元後，亞馬遜 (AMZN-US) 開平震盪；熱門迷因股 GameStop 昨公布新一季虧損擴大，開盤跌逾 3％；Lucid(LCID-US)跌 5.8％，該公司計畫發行 1.75 億美元的可轉換優先票據。

甲骨文 (ORCL-US)、博通(AVGO-US)、好市多(COST-US) 和 Lululemon(LULU-US)將在周四盤後公布最新財報。

截至台北時間周四 (9 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 142.20 點或 - 0.40%，暫報 35612.55 點

那斯達克綜合指數下跌 5.26 點或 - 0.03%，暫報 15782.03 點

標普 500 指數下跌 7.70 點或 - 0.16%，暫報 4693.51 點

費半上漲 3.80 點或 0.10%，暫報 3968.25 點

台積電 ADR 上漲 0.01% 至每股 121.81 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.492％

紐約輕原油下跌 0.75％ 至每桶 71.82 美元

布蘭特原油下跌 0.79% 至每桶 75.22 美元

黃金下跌 0.29% 至每盎司 1780.30 美元

美元指數上漲至 96.09

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

CVS Health(CVS-US) 早盤上漲 2.17％，至 95.12 美元。

美國連鎖藥局 CVS Health 公布年度營收與獲利展望，上調全年營收至 2900 億美元以上，調整後 EPS 落在 8.10 美元至 8.30 美元，並計畫執行 100 億美元的股票回購，同時將年度股利調升 10%。

GameStop(GME-US) 早盤下跌 3.81％，至 166.59 美元。

GameStop 周三盤後公布最新 1 季調整後虧損擴大至 1.05 億美元，換算每股虧損 1.39 美元，大於市場預期，營收年增 29%，至 13 億美元，優於預估，

GameStop 還表示，今 年 8 月收到美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票，要求提供相關文件，以配合對其股票交易活動的調查。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤下跌 0.35％，至 3511.00 美元。

義大利反壟斷機構周四以涉嫌濫用市場主導地位為由，對亞馬遜開罰逾 11 億歐元，為歐洲迄今為止對美國科技巨頭開出的最大罰單之一。

今日關鍵經濟數據：

美國上周 (12/4) 初領失業金報 18.4 萬人，預期 22 萬人，前值自 22.2 萬人上修至 22.7 萬人

美國上周 (11/27) 續領失業金報 199.2 萬人，預期 191 萬人，前值自 195.6 萬人下調至 195.4 萬人

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 表示，周五的美國通膨報告出爐前，市場將保持觀望，這份報告有可能推升聯準會的升息押注。

Pictet Asset Management 多資產策略師 Arun Sai 稱，只要限制措施的暫時性的，就不會完全破壞經濟復甦。他認為，服務業復甦可能面臨 1 至 2 季的延遲，這將是構成風險的關鍵因素。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 多資產策略師 Kiran Ganesh 指出，整體獲利依舊強勁，這對股市來說為一項非常正面的潛在驅動因子。