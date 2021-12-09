世界先進11月營收43億元再創高 12月可望續登峰

晶圓代工廠世界 (5347-TW) 今 (9) 日公告 11 月營收 43.67 億元，月增 15.95%，年增 52.17%，除重回 40 億元大關外，也改寫 9 月寫下的單月新高；前 11 月累計營收 393.47 億元，年增 30.58%。從財測數字來看，12 月營收將站穩高檔，並有機會續寫新猷。

世界先進董事長方略表示，客戶到明年上半年需求仍相當強勁，沒有弱化跡象，產能仍供不應求，持續擴產。

世界先進預估，第四季營收將達 123-127 億元，相當於季增約 3.5-7%，續創高，也是連三季站穩百億元，毛利率估 45.5-47.5%，可望超越第三季的 45.79%，營益率 34-36%，也優於第三季的 34.21%。

世界先進指出，隨著晶圓三廠細線寬產能持續擴大，第四季月產能將季增 2%，達 25.2 萬片 8 吋晶圓，並預期至明年上半年都將維持相當高的產能利用率。

不過，美系外資最新報告示警，半導體景氣循環恐在明年觸頂，預期世界先進毛利率將於明年上半年登峰，下半年在折舊費用增加，及產業恐面臨庫存修正下，毛利率會開始下滑；且近期 8 吋產能吃緊情況正趨緩，可能壓抑明年上半年漲價動能。