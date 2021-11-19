〈世界先進展望〉明年上半年需求強 董座方略看產業景氣盼好景常在

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 董事長方略今 (19) 日表示，客戶到明年上半年的需求仍相當強勁，沒有弱化跡象，若用一句話來形容明年半導體產業景氣，他說，希望好景常在。

方略指出，產能仍供不應求，持續進行擴產，現階段擴產以現有 8 吋廠為主，先前購買的晶圓五廠正積極佈建無塵室及廠務設施，預計明年春天前完成。

對於是否會跟進台積電 (2330-TW) 前往高雄建廠、或設 12 吋廠，方略重申，因 8 吋機台設備越來越難取得，也越來越貴，在營運規模繼續擴張的角度下，建立 12 吋產線是合乎邏輯的考慮方向，但目前沒有高雄設廠計畫。

方略也說，世界先進持續增加人才，預計明年將招募數百人，確切招募人數得視五廠建廠速度而定。

在近來各大晶圓廠相繼擴產下，多數產能可望在 2023、2024 年陸續開出。方略認為，電動車、5g 及高效運算等應用，對半導體需求增加，帶來結構性需求改變是事實，但是否會將當時開出的產能全部消化掉，有待觀察。

方略認為，若產能吃緊情況緩解、需求卻未適當反映，產業可能面臨庫存修正，但長期結構性的需求還是會在，短期間供過於求，撐過就過去了。

此外，談及美國商務部希望半導體廠提交供應鏈資料，方略表示，已在 11 月 8 日截止日期限前提交資料，完全保護客戶商業機密。