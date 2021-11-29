世界先進攜陽明交大 提升生產排程智能化

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 今 (28) 日宣布，委託國立陽明交通大學進行「積體電路製造商主生產排程智能化」計畫，以進一步提升公司智能生產管理能力。

世界先進與陽明交大工業工程與管理學系合作已邁入第二年，由陽明交大工業工程與管理學系教授張永佳主持，教授陳勝一擔任共同主持人。雙方第一年合作開發最佳化短期投片規畫智能管理工具，已陸續於各廠上線使用，顯著提升人員的工作效率與決策品質。

世界先進資訊科技暨智能管理協理張永政表示，世界先進致力建設高度自動決策的智能生產與管理環境，且積極與陽明交大合作，建立以人工智能高度優化的生產規劃與執行。

張永佳表示，最近半導體產業需求大增，各大積體電路製造商在產能有限的情況下，需要再精進計劃、管理與執行效率，才能提供客戶最有效率的服務。

世界先進指出，此研究計畫將結合數學規劃與啟發式演算法，在不影響已承諾產能配置與訂單交期的條件下，優化主生產排程。同時，系統可依據製造現場狀況與需求變動，機動調整排程結果。

世界先進盼藉由此次與陽明交大工業工程與管理學系的研究計畫，持續將學術研究能量引入，提升企業競爭力；同時也提供大學生了解半導體產業實際運作的機會，培育半導體人才。

