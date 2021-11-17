〈裕隆集團展望〉裕融Q4獲利成長上看5成 EPS有望首見3元

裕融 (9941-TW) 今 (17) 日召開法說會，由於台灣資產餘額積累、高收益性商品增加，加上中國資產品質控制穩定，估第四季合併營收落在 77.02-85.13 億元間，年增 3.51-14.4%，稅後純益 11.74-14.34 億元間，年增 24.63-52.33%，每股純益 3.18-3.52 元，裕融強調，有信心獲利可達預測上緣，也將是第四季首次每股賺超過 3 元。

展望後市，裕融說明，明年營收成長仍可期，其中，二手車穩定成長中，旗下新鑫也有望擴大發展，尤其是不動產業務上，裕富則積極開展商品分期業務，台灣融資事業仍將是獲利主要動能。

裕融旗下子公司新鑫上月已公開發行，不過，裕融總經理許國興表示，可期待企業金融發展領域有更廣的發展，但子公司掛牌尚無具體推進計畫，主要是希望讓希望讓公司治理、資金取得更穩健。

許國興進一步指出，今年兩岸事業資產品質控管良好，有助獲利，展望未來，搭配裕隆發展儲能設備業務、裕電拓展充電市場等集團儲能運用生態系，樂觀看待，未來隨著電動車發展進程，可取得更好的發展契機。

對於在中國的業務，許國興說明，隨著導入智能風控和人行對接系統，今年中國事業資產品質控管良好，呆帳回收有提升，後續新車業務也持續與新能源車洽談合作，分期融資發展更穩健可期；而二手車業務將深入到地區經營，明年預估審慎樂觀可達 10-15% 成長。

對於全球主要央行陸續進入升息階段，裕融認為，若我國或中國升息，對資金成本及業務預料將有些許影響，預估升息半碼對整體利率影響在 0.07% 左右，若利率調升到極致的 3-4 碼，就會對 EPS 造成 1-2 元的衝擊，內部已進行多種情境分析。

至於東南亞布局進程，受到疫情影響，裕融今年仍著重系統建置與投入，待疫情緩解後，預計明年將選擇一個東南亞據點入駐團隊，進行調研與蹲點。