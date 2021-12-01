南韓11月出口大增32.1% 單月金額創歷史新高

由於全球對晶片及石化產品的需求強勁，南韓 11 月出口額達 604.4 億美元，年增 32.1%，增幅遠高於預期，並創下歷史新高，是南韓有統計以來，首度單月出口額突破 600 億美元。

貿易部周三 (1 日) 公布數據顯示，11 月出口額為 604.4 億美元，而去年同期為 457.5 億美元。此前的單月出口紀錄，是今年 9 月公布的 559.2 億美元。

11 月也是南韓出口連續第 13 個月成長。自 3 月以來，南韓出口已經連 9 個月實現兩位數的增長。

上個月進口年增 43.6% 至 573.6 億美元，貿易順差為 30.9 億美元。據貿易部表示，這是連續第 19 個月貿易順差。

今年前 11 個月，南韓累計出口額達到 5838 億美元，突破同期新高。貿易部預計，這一數字將在 12 月中旬創下全年歷史新高，打破 2018 年創下的 6049 億美元紀錄。

以產品項目區分，在全球代工市場活躍和出口量增長的情況下，上個月半導體銷售額年增 40.1% 至 120.4 億美元，為歷來 11 月最高的銷售額。

在全球經濟從疫情後復甦的背景下，石化產品的出口增長了 63%，達到 48.4 億美元。

不過，對於進入 2022 年的全球貿易，仍然存在很多不確定性。新冠病毒變種 Omicron 有可能破壞經濟的重新開放，並可能導致已經緊張的供應鏈，進一步受到干擾。

疫情發展也將對南韓貨幣政策產生重大影響。南韓央行已經在亞洲地區率先收緊政策，自 8 月以來兩次升息，最近一次升息是在 Omicron 出現之前。