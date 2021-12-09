〈台股盤前〉台股衝關拚站穩萬八點 晶圓雙雄及金融爲可用之將

台北股市昨日以小漲作收，指數收在 17832.42 點，成交值 3718.01 億元，市場專家認為，在昨日大盤已攻高到觸及 17988.88 點的高檔同時，集中市場加權股價指數在 12 月中前將站上 18000 點大關，目前值得布局的重點在晶圓雙雄及金融類股的金控及證券類股。

證券分析師張陳浩指出，目前在大盤高檔震盪的同時，預估可以換手成功，目 前市場關注重點重點在於元宇宙、第三代半導體、貨櫃及散裝航運等類股，但以歷年春節熱錢大量湧入台灣的狀況分析，台股可望在 12 月中前將站上 18000 點大關，目前值得布局的重點於晶圓雙雄及金融類股的金控及證券類股，主要在這些類股沈潛整理已多日，勢將成為大盤衝關的可用之將。

此外，就近期發布營收的 PA、整流二體族群表現亮麗，證券分析師張陳浩也認為是今天市場交易的重點題材。

而由美股今晨收盤數據來看，漲勢仍無退卻的跡象，收盤道瓊工業指數上漲 35.32 點，或 0.10%，收 35,754.75 點。標普 500 指數上漲 14.46 點，或 0.31%，收 4,701.21 點。那斯達克綜合指數上漲 100.07 點，或 0.64%，收 15,786.99 點。費城半導體指數下跌 24.30 點，或 0.61%，收 3,964.44 點。

科技五大天王四好一壞。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.28%；Meta(原臉書)(FB-US) 漲 2.40%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.0037%；微軟 (MSFT-US) 微漲 0.01%。道瓊成分股漲跌各半。迪士尼 (DIS-US) 漲 1.68%；Merck(MRK-US) 漲 1.29%；美國運通 (AXP-US) 漲 1.19%。思科 (CSCO-US) 跌 1.83%；Honeywell(HON-US) 跌 1.21%。

費半成分股漲跌互見。恩智浦 (NXPI-US) 挫跌 1.52%；輝達 (NVDA-US) 下滑 1.85%；安森美 (ON-US) 跌 1.85%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.56%。思佳訊 (SWKS-US) 漲 1.75%。

但值得注意的是，台股 ADR 的收盤數據不佳，台股 ADR 多收低。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 0.43%；日月光 ADR(ASX-US) 挫跌 4.44%；聯電 ADR(UMC-US) 重挫 6.78%；中華電信 ADR(CHT-US) 上漲 0.64%。

證券分析師黃漢成說，台股目前將處於高檔震盪格局，主要在觀盤重點在元宇宙及低軌衛星通訊概念股。