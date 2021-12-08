台股萬八差一步 三大法人聯手買超188.99億元 外資積極回補

費半、那指周二強勢反彈，帶動台股今 (8) 日半導體族群表現，指數距離萬八大關就差一步，聯發科、日月光投控扮演撐盤要角，但獲利了結賣壓隨之出籠，晶圓雙雄後繼無力，拖累指數漲幅收斂，終場小漲 35 點，收在全場最低 17832 點，三大法人同站買方，共計買超 188.99 億元。

台股今天成交量能仍有 3673 億元以上，觀察法人資金變動情形，外資大舉買超 169.47 億元；投信買超 3.96 億元；自營商回頭敲進 15.56 億元。三大法人合計買超 188.99 億元。

台積電股價開高走低，早盤一度漲逾 1%，來到 614 元，終場拉回跌近 1%，收 602 元；聯電早盤勁揚 2.5%，午盤同樣漲勢收斂，收平盤 66.5 元；聯發科扮演撐盤主帥，勁揚近 3%，收 1095 元；日月光投控延續 ADR 強勢表現，終場大漲近 3%；股王矽力 - KY 強彈逾 4%，收 4385 元。

高端疫苗近來在國際上頻傳好消息，傳出被 WHO 直接冠名，吸引買盤進駐，股價直奔漲停 279 元，站上半年線，大股東基亞、云辰母以子貴亮燈漲停，負責原液生產的台康生技一度勁揚 9%，生技股躍居盤面人氣指標，杏國、浩鼎、合一、中天、中裕等新藥族群，均獲買盤點火。

矽晶圓廠今天也是買盤焦點，由於明年 8 吋產能持續吃緊，價格可能再漲 10 至 20%，台勝科股價衝上漲停板，達 298 元，改寫歷史新高，合晶終場勁揚近 5%，收 88.4 元，創 13 年多新高，環球晶則小漲作收。