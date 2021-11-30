輝瑞CEO：有信心輝瑞口服藥對將能有效對抗Omicron變種病毒

新變種病毒 Omicron 襲來，使得市場憂心忡忡。不過，輝瑞 (PFE-US) 執行長 Albert Bourla 表示，他預計該公司的新冠肺炎口服藥將能有效對抗 Omicron 變種病毒。

Bourla 在接受採訪時表示：「好消息是，口服藥的設計考慮到了這一點，它在研發時考慮到了大多數變種病毒是在疫情尖峰期出現的。所以這讓我非常有信心，我們的口服藥不會受到這種變種病毒的影響。」

輝瑞在本月初向美國食品和藥物管理局 (FDA) 提交了申請，以取得該公司新冠肺炎口服藥 Paxlovid 用於緊急用途的授權。

輝瑞一項針對 18 歲及以上人群的臨床試驗數據顯示，口服藥 Paxlovid 在確診後 3 至 5 天內開始服藥治療持續 5 天，可將染疫住院或死亡風險降低 89%。

Bourla 也表示，輝瑞目前預計將生產 8000 萬份口服藥，高於該公司原先預期的 5000 萬份。輝瑞先前已與美國政府簽署一份 52.9 億美元的採購協議，將提供 1,000 萬份口服藥 Paxlovid。

儘管 Bourla 對口服藥 Paxlovid 的療效持樂觀態度，但他表示，Omicron 對該公司兩劑疫苗的影響仍有待觀察。「我認為不會是疫苗沒有保護作用。我認為結果可能是，疫苗保護力變少，但仍需要進一步的數據。」Bourla 說道。

Bourla 也表示，輝瑞已經開始相關工作，在如果有必要時生產一種新的疫苗。「我們已經多次明確表示，將能夠在不到 100 天的時間內開發出針疫 Omicron 病毒的疫苗。最晚將在兩週內通過實驗室測試，確保取得更多的數據。」