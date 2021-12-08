面板、航運雙雄外資不同調 加碼友達、長榮航3.4萬張

台股今 (8) 日距離萬八關卡僅一步之遙，隨著賣壓出籠，終場小漲 35 點，收全場最低 17832 點，成交量 3673 億元，三大法人合計買超 188.99 億元，其中，外資對面板、航運雙雄不同調，加碼友達、長榮航共 3.4 萬張，續賣華航、反手調節群創共近 5 萬張。

三大法人今日同站買方，外資大買 169.47 億元；投信買超 3.96 億元；自營商轉買 15.56 億元，三大法人合計買超 188.99 億元。

觀察外資今日操作，持續加碼友達 2.1 萬張居冠，技嘉、日月光投控等電子股也有逾萬張，聯電、欣興、華邦電超過 5000 張，傳產股則鎖定長榮航 1.3 萬張、長榮 6277 張，金融股包括合庫金、富邦金、玉山金等有 6000-7000 不等。

外資昨日搶進群創，今日隨即賣超 1.6 萬張，鴻海也遭減碼 1.3 萬張，另外華航、大同、中鴻、益航、中鋼等傳產股調節逾 7000 張，金融股開發金、新光金、臺企銀也砍持股。

投信持續買進航空雙雄與貨櫃三雄，其中，長榮航 9032 張居冠、華航 4486 張，其餘個股中信金、友達、合晶、台勝科、開發金、中美晶。

投信賣超標的包括漢磊、京城銀、福懋、欣銓、榮成、旺宏、精元、新唐、華票等。