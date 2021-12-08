〈台股盤後〉追價意願不足萬八近關情怯 收今日最低

美股四大指數、台指期電子盤飆漲，台股今 (8) 日早盤在電子、傳產齊揚，IC 設計、生技中小型股奮力上攻，指數開高衝上 17988 點，大漲近 200 點，不過萬八關卡前追價意願不足，電子股賣壓出籠，漲勢收斂，終場收在今日最低點 17832.42 點，上漲 35.5 點或 0.2%，成交量 3673 億元。

電子權值股方面，晶圓雙雄開高震盪走低，台積電最高站上 614 元，午盤過後翻黑，終場收最低點 602 元，下跌 0.82%；聯電漲勢收斂，以平盤 66.5 元作收；聯發科一度攻上 1110 元後，出現賣壓調節，收在 1095 元，上漲 2.8%。

聯發科領軍下，IC 設計族群漲勢慓悍，普誠、智原亮燈漲停，點晶、世紀、創惟、太欣、聚積拉出逾半根漲停；連宇、揚智、致新、矽創等表現不俗。

被動元件族群重啟漲勢，加高、聚鼎雙雙收在漲停，富致、安碁、光頡、泰藝大漲逾半根停板。

傳產股仍以貨櫃航運族群呈盤面焦點，貨櫃三雄以萬海漲勢最強勁，大漲逾 3%，陽明開高震盪走低，小漲 0.39% 作收；長榮則翻黑下跌 0.34%。航空雙雄延續漲勢，長榮航收漲 2.68%、華航則小漲 0.35%。

生技族群也成為撐盤要角，高端疫苗漲停鎖住，來到 279 元，同集團的基亞、云辰同樣攻上漲停；相關概念股包括台康生拉出逾半根停板，台耀、東洋也站穩盤上。

法人表示，台股接近萬八關卡後壓回，不過指數處於強勢格局，且形成多頭排列，加上年底進入法人及集團作帳旺季，仍有望維持高檔。