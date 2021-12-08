玉晶光11月營收19.25億元創同期新高 年增6.49%

蘋果 (AAPL-US) iPhone 新機拉貨動能強勁，光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 今 (8) 日公布 11 月營收為 19.25 億元，創同期新高，月減 2.1%，年增 6.49%。在客戶端的拉貨動能不減下，玉晶光第四季營收可望超越去年同期 49.25 億元，為歷年最佳；前 11 月營收為 149.06 億元，年增 3.29%。

玉晶光受惠客戶拉貨，營收表現亮眼，除手機鏡頭產品，玉晶光也積極多元化布局，包括開發車載、AR/VR 鏡片，目前已出貨 VR 產品，並進一步布局供應國際品牌。

玉晶光以 4500 萬美元投資廈門茂晶光電，已獲投審會核准，茂晶光電參與廈門產權交易中心資產轉讓公開競價，取得營運所需不動產，地點位在廈門市翔安區，子公司取得該廠房，可因應客戶未來新應用產品需求，最快 2022 年底量產。

外資看好，玉晶光今 (2021) 年在蘋果旗艦機種手機鏡頭市占率提高，且高階鏡頭比重增加，2022 年下半年起，虛擬實境及擴增實境鏡頭應用需求將增加，看好成未來動能。

玉晶光今年第三季稅後純益 9.75 億元，勝過上半年總和，季增 7.24 倍，年減 7.26%，每股純益 8.71 元，前三季稅後純益 13.73 億元，年減 33.25%，每股純益 12.27 元。外資今天最新報告預估，玉晶光 2022 年全年每股純益 28.4 元，2023 年達 33.3 元，調升目標價為 600 元。