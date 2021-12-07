外資加碼面板雙虎近15萬張 投信獨鍾航運族群

台股今 (7) 日在台積電等電子權值股尾盤急拉，加上航運、金融族群撐盤下，終場大漲 108.71 點，收在今日最高 17796.92 點，三大法人合計買超 18.36 億元，外資、投信同步轉買，其中，外資搶進面板股群創、友達，合計買超雙虎逾 14.79 萬張，投信則鎖定貨櫃三雄、航空雙雄加碼。

期貨方面，外資今日再加碼 2196 口空單，空單未平倉口數增加到 26218 口，投信減碼 1353 口空單，空單未平倉口數降至 487 口，自營商則加碼 923 口多單，多單未平倉口數來到 15006 口。

觀察外資買超標的，隨著 12 月電視面板跌幅持續收斂，外資今日砸下 28.92 億元，加碼面板雙虎群創、友達各 10.99 萬張、3.8 萬張，分居前兩位，鋼鐵族群中，中鋼、大成鋼也各有 20075 張、9973 張，金融股中信金 18462 張、台新金 10907 張、玉山金 9331 張、兆豐金 8459 張，華泰、宏碁等也獲外資青睞。

賣超方面，外資則大砍華航 37985 張居冠，大同 28496 張居次，新光金 16428 張，指標電子權值股鴻海、聯電、日月光投控也各有 10528 張、9891 張、8900 張，其他依序為元晶 6822 張、華通 6287 張、美時 5155 張、鼎元 4905 張。

投信則買超 16.59 億元，大舉加碼貨櫃三雄、航空雙雄，萬海 4994 張居冠，陽明、長榮也各有 4368 張、3877 張，華航、長榮航也各有 4815 張、1434 張，面板股友達同樣或投信青睞買超 4133 張，其他標的還包含中信金、第一金、天鈺、台勝科等。

投信對群創則與外資不同調，大砍群創 16191 張居冠，榮成 1733 張、京城銀 1439 張、福懋 1142 張、智原 1013 張、聯電 1000 張，其他則依序為欣銓、華票、光洋科、光罩等。