外資看好玉晶光受惠元宇宙應用 目標價調升至600元

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 積極開發元宇宙相關新客戶，引起外資強力關注，美系外資最新出爐的報告中指出，玉晶光將受惠元宇宙應用，重申「加碼」評等，並將目標價由 540 元調高至 600 元。

美系外資看好，玉晶光 XR (包括 VR, MR, AR) 業務可望大幅成長，主要受惠不斷成長的生態系統、強大的相機和 VR 鏡頭內容價值及玉晶光穩固市占率。

美系外資預估，玉晶光 XR 產品銷售金額，將從 2021 年的 10 億元成長到 2023 年的 33 億元，預估 2021-2023 年的年複合成長率並將達到 78%。

玉晶光相關元宇宙光學鏡片等元件持續出貨中，預計明年下半年開始放量，將是重要成長動能之一，公司對 2022 年整體毛利率走勢正向看待。

玉晶光總經理郭英理先前在法說會表示，光學元件是元宇宙核心，隨著虛擬實境（VR）應用發展成熟，從客戶端觀察，明後年需求將顯著成長；以中階 VR 產品為例，除了左右眼大鏡片，大約會再配置 6-8 顆鏡頭輔助，輔助偵測眼球、距離、環境等。

玉晶光今年第三季稅後純益 9.75 億元，勝過上半年總和，季增 7.24 倍，年減 7.26%，每股純益 8.71 元，前三季稅後純益 13.73 億元，年減 33.25%，每股純益 12.27 元。外資最新修正玉晶光 2022 年全年每股純益 28.4 元，2023 年每股純益預估 33.3 元。